МИД Франции: поставка оружия на Украину не делает Париж участником конфликта

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежадр заявила, что Париж не становится участников украинского конфликта из-за поставок оружия Киеву.

Она отметила, что Франция не воюет с Россией, равно как и ее партнеры, вне зависимости от военной помощи Украине.

Лежадр подчеркнула, что поставка оружия УВСУ для самообороны не означает участия Франции в военных действиях.

Ранее сообщалось, что во Франции рассматривают возможность поставки танков Leclerc на Украину.