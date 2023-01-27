МИД Франции: поставка оружия на Украину не делает Париж участником конфликта
2023-01-27 21:48
Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежадр заявила, что Париж не становится участников украинского конфликта из-за поставок оружия Киеву.
Она отметила, что Франция не воюет с Россией, равно как и ее партнеры, вне зависимости от военной помощи Украине.
Лежадр подчеркнула, что поставка оружия УВСУ для самообороны не означает участия Франции в военных действиях.
Ранее сообщалось, что во Франции рассматривают возможность поставки танков Leclerc на Украину.
Опубликовано: Светлана Репина