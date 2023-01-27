Британца подозревают в подготовке нападения на военную базу

27-летний мужчина, вдохновленный радикальным исламом, арестованный неделю назад в Великобритании при хранении самодельного взрывного устройства, обвиняется в планировании теракта на базе Королевских ВВС.

Мохаммаду Фаруху в четверг были предъявлены обвинения в участии в подготовке теракта и хранении взрывчатых веществ. Суд обнародовал обвинение в пятницу, 27 января.

Он студент, и практиковался в родильном доме в Лидсе, на севере Англии, где его арестовали.

В пятницу, 27 января, была организована трансляция из Брэдфорда, где содержался подсудимый.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне в ходе слушаний выяснил обстоятельства, в которых обвиняется Фарух.

