Экс-депутат Рады Кива: плавучие электростанции не спасут Украину и станут целями для российских военных

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что турецкие плавучие электростанции не спасут украинскую энергетику.

Он пояснил, что речь идет об энергоснабжении целой страны, на которую работает несколько атомных электростанций.

По мнению Кивы, рассчитывать на плавучие генераторы «просто смешно», к тому же они станут законной целью для российских военных.

Депутат добавил, что это просто бизнес-проект, на котором Турция пытается заработать, как и на поставках беспилотников Bayraktar.