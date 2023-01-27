ГУР Минобороны Украины: Белорусских военных на территории нашей страны нет

На территории Украины находятся только российские войска, белорусская армия в конфликте не участвует. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, которого цитирует "Укринформ".

Ранее бывший мэр контролируемого россиянами Мелитополя предупредил, что белорусских военных, скорее всего, заметили жители одного из населенных пунктов.

Подобные сообщения распространились в украинских и зарубежных СМИ в четверг, 26 января, когда бывший мэр контролируемого россиянами Мелитополя сообщил, что в поселке Кирилловка зафиксировано присутствие белорусских военных.

Иван Федоров пояснил, что жители города заметили нашивки на обмундировании, которые якобы свидетельствовали о принадлежности их к белорусской армии.

Однако представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов категорически опроверг подобные сообщения, пишет "Укринформ". Юсов подчеркнул, что белорусская армия не принимает непосредственного участия в СВО, а на территории Украины находятся только российские войска.

"Теоретически нельзя исключать наличие разного рода наемников из разных стран мира. Мы видим такие случаи и примеры", — отметил он.