Орбан: Венгрию травят в Евросоюзе, но она не выйдет из блока

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна подвергается травле со стороны Евросоюза.

Он отметил, что ему больно из-за такого отношения, однако Венгрия не будет выходить из ЕС. Поскольку это не соответствует ее национальным интересам.

Орбан уточнил, что в похожих обстоятельствах оказалась и Германия, которая тоже не может сказать о собственных интересах.

По его словам, из-за нынешней политики правительства ФРГ венгры теряют веру в практичность немцев.