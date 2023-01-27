Орбан: Венгрию травят в Евросоюзе, но она не выйдет из блока
2023-01-27 22:37
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна подвергается травле со стороны Евросоюза.
Он отметил, что ему больно из-за такого отношения, однако Венгрия не будет выходить из ЕС. Поскольку это не соответствует ее национальным интересам.
Орбан уточнил, что в похожих обстоятельствах оказалась и Германия, которая тоже не может сказать о собственных интересах.
По его словам, из-за нынешней политики правительства ФРГ венгры теряют веру в практичность немцев.
Опубликовано: Светлана Репина