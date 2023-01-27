Зеленский: танки M1 Abrams могут прийти на Украину слишком поздно

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News рассказал о сроках поставок американских танков.

По его словам, если танки M1 Abrams придут на Украину только к августу, будет уже слишком поздно.

Зеленский уточнил, что решающее значение имеют сроки доставки танков и количество военных машин.

Он подчеркнул, что Украине крайне необходимы большие объемы нового оружия и военной техники.