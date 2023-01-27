Билл Гейтс ответил на теорию заговора о его сельхозугодьях

Существует теория заговора, согласно которой миллиардер Билл Гейтс владеет 80% сельскохозяйственных земель в США.

Недавно Гейтс заявил, что на самом деле ему принадлежит менее 1/4000 сельскохозяйственных угодий в США.

Он уточнил, что вкладывал деньги в фермы, чтобы повысить их продуктивность и создать больше рабочих мест.

По словам Билла Гейтса, все решения о его вложениях принимаются профессиональной инвестиционной командой.