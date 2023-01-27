Орбан назвал Украину «ничьей землей» и заявил, что не верит в ее победу над РФ

МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве Иштвана Иждарто в связи с заявлениями премьер-министра Венгрии.

Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничьей землей". Об этом в своих соцсетях сообщил официальный представитель украинской дипломатии Олег Николенко.

"Очередное дискредитирующее заявление Виктора Орбана в адрес Украины. Подобные заявления категорически неприемлемы Будапешт продолжает курс на целенаправленное разрушение венгерско-украинских отношений существенно подрывая возможность дальнейшего диалога между двумя соседними странами", - написал пресс-секретарь МИД Украины в соцсетях.

Он добавил, что посла Венгрии вызвали в МИД для откровенного разговора, добавив, что Украина "оставляет за собой право предпринимать другие действия в рамках реагирования".

Портал "Украинская правда" сообщил, что Орбан в пятницу, 27 января встретился с 15-ю журналистами, заявив им, что не верит в победу Украины. Он также отметил, что эта страна постепенно превращается в руины, которыми невозможно управлять, и поэтому "Украина, как и Афганистан, - ничья земля".