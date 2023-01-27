Писториус исключил поставку Украине немецких истребителей

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не планирует перебрасывать военные самолеты в Украину, сообщает dpa.

Аналогичное мнение высказала сегодня заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Кристин Хоффман.

Газета Suddeutsche Zeitung спросила министра обороны Германии Бориса Писториуса, будет ли Германия после того, как в начале этой недели одобрила поставку танков Leopard 2 Украине, также отправит в эту страну истребители.

"Это исключено. Истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем танки, и имеют совершенно другую дальность и огневую мощь", — сказал Писториус.

Также заместитель пресс-секретаря федерального правительства Германии Кристин Хоффманн заявила, что Германия не рассматривает вариант передачи боевых самолетов Украине.

Хоффманн также напомнил слова канцлера и официальную позицию Берлина относительно того, что "Германия и НАТО не являются стороной войны, которую Россия развязала против Украины".

Она также отметила, что в Берлине считали, что момент окончания конфликта будет определяться в Киеве, а не зарубежными партнерами.