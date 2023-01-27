Иран совершает кругосветное плавание на своем крупнейшем военном корабле

Крупнейший военный корабль Ирана и один из его фрегатов пересекают Тихий океан в первом в своем роде путешествии, которое, вероятно, призвано продемонстрировать растущую военно-морскую силу Тегерана.

Фрегат IRIS Dena и передовой базовый корабль IRINS Makran были замечены французскими и австралийскими военно-морскими силами в начале января, когда они плыли через южную часть Тихого океана.

Командующий военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил в декабре, что два военных корабля, покинувших Иран в сентябре, совершат кругосветное плавание.

Макран может принимать беспилотники с вертикальным взлетом и посадкой. На его палубе также есть место для пусковых установок баллистических ракет и реактивной артиллерии.