Премьер Венгрии Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал «ничьей землей»

Министерство иностранных дел Украины вызвало в пятницу, 27 января посла Венгрии Иштвана Иждарто, сообщает "Интерфакс-Украина".

Это было сделано в связи с заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сравнил Украину с Афганистаном и назвал его "ничьей землей".

Об этом сообщил в своих социальных сетях официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, назвав слова Орбана "дискредитирующими" и "категорически неприемлемыми".

"Будапешт продолжает курс на целенаправленное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подрывая возможность дальнейшего диалога между двумя соседними странами", — подчеркнул дипломат.