В Белом доме отказались отвечать на вопрос об истребителях для Украины
2023-01-27 23:42
Координатор Совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби не смог ответить на вопрос о поставках истребителей Украине.
Он сказал, что ему нечего сказать по этому поводу, и он не будет делать никаких заявлений.
Кирби отметил, что Соединенные Штаты находятся в постоянном контакте с украинцами и ведут переговоры о необходимой помощи.
При этом он подчеркнул, что США передают Украине те виды вооружений, которые ей нужны.
Опубликовано: Светлана Репина