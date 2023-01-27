В Белом доме отказались отвечать на вопрос об истребителях для Украины

Координатор Совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби не смог ответить на вопрос о поставках истребителей Украине.

Он сказал, что ему нечего сказать по этому поводу, и он не будет делать никаких заявлений.

Кирби отметил, что Соединенные Штаты находятся в постоянном контакте с украинцами и ведут переговоры о необходимой помощи.

При этом он подчеркнул, что США передают Украине те виды вооружений, которые ей нужны.