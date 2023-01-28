МИД Швейцарии: для передачи Украине замороженных российских активов нет оснований

Госсекретарь МИД Швейцарии Лилиан Лэ заявила, что на данный момент отсутствуют правовые основания для передачи Украине замороженных российских активов.

Она отметила, что в Швейцарии уважают права человека, включая право на собственность.

Ранее глава федерального департамента по экономическим вопросам Швейцарии Ги Пармелен сообщил, что передача Украине замороженных российских активов будет нарушением закона.

При этом руководитель федерального департамента иностранных дел страны Иньяцио Кассис предположил, что российские активы могут быть направлены на восстановление Украины.