Паре из Нью-Гэмпшира предъявлены обвинения после того, как 5 детей были найдены живущими в доме, покрытом фекалиями

36-летний Стивен Лего и 35-летняя Кэндис Крауклин из Манчестера предстанут перед судом после того, как пятеро детей были найдены живущими в убогом доме.

Офицеры были вызваны в дом в Манчестере после того, как сотрудник Департамента общественных работ Манчестера услышал, как мальчик кричит из окна о помощи.

По словам полицейских, когда они постучали в дверь дома, полицейские сразу почувствовали сильный запах, исходящий изнутри.

Запах мочи и фекалий был «очень сильным», экскременты животных были на полу, а мусор был по всему дому, говорится в сообщении полиции.