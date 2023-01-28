Джимми Киммел рассказал о требованиях Снуп Догга к раздевалке

Джимми Киммел рассказал о требованиях Снуп Догга к вещам, которые должны быть в его раздевалке.

В 2003 году список включал куриные крылышки из Hot Wings Cafe или Roscoe's Chicken & Waffles, фруктовый пунш «любой марки», лимонад Country Time, шампанское Moët & Chandon и апельсиновый сок марки Дональд Дак.

Список запросов Snoop, отметил Киммел, с годами вырос и теперь включает в себя такие предметы, как небольшой пакет «обычных» Doritos, небольшой пакет «ароматизированных» Doritos, шесть пакетов клюквенного сока, один галлон Minute Maid, фруктовый пунш.

Один пункт идет с пометкой «ВАЖНО»: пакет медовых чипсов BBQ Fritos.