Американский посол Бринк: на Украину приехали инспекторы из США для аудита помощи
2023-01-28 00:34
Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что в страну приехали американские инспекторы, которые будут проводить аудит оказанной помощи.
По ее словам, привлечение инспекторов необходимо, чтобы улучшить независимых надзор за помощью, которую США оказывают Украине.
Ранее представители Республиканской партии США говорили о необходимости проверки американской помощи Киеву.
Тем временем экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад больше не доверяет Владимиру Зеленскому.
Опубликовано: Светлана Репина