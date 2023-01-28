Депутат Госдумы Федоров: Россия готова к ядерной войне

Член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что Россия готова к ядерной и полевой войне, но не готова к информационной.

По его словам, Россия уступила ША в информационном противостоянии, поскольку американские медиаресурсы работают более эффективно.

Федоров считает, что на данный момент России вообще не готова к информационной войне, хотя она является важной составляющей военных действий.

Он призвал переосмыслить систему борьбы и подход к ней, чтобы войти в ситуацию по-новому.