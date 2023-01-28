Мэрилин Мэнсон достиг внесудебного соглашения с Эсме Бьянко по обвинению в сексуальных домогательствах

Актриса Эсме Бьянко, известная среди других работ своим кратким появлением в «Игре престолов», обвинила рокера Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах и регулярном насилии над ней.

Она утверждает, что во время ее романтических отношений с артистом в 2011 году, он запер ее в спальне и не разрешал ей есть или спать, если она не получила четких указаний сделать это.

Но юристы обеих сторон заявили, что дело урегулировано во внесудебном порядке.

Однако еще несколько женщин, включая бывшую жену Мэнсона Эван Рэйчел Вуд, инициировали в отношении него аналогичные дела.