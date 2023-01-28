Дочь султана Брунея принцесса Азема вышла замуж за своего двоюродного брата
2023-01-28 00:59
38-летняя принцесса Азема, дочь султана Брунея Хассанала Болкиаха вышла замуж за принца Бахара ибни Джефри Болкиаха, сына брата султана.
Мероприятие началось в Банкетном зале Истана Нурул Иман, официальной резиденции султана, и в последующие дни было проведено семь церемоний.
Традиции включали обмен подарками, вручение королевских знаков отличия, трехдневную свадебную церемонию, обеденный прием и торжественное закрытие.
Султан Хассанал Болкиах из Брунея — отец 12 детей, а принцесса Азема — его пятая дочь.
Опубликовано: Светлана Репина