Президент McDonald's считает, что платить работникам фаст-фуда 22 доллара в час – слишком дорого

Президент McDonald's Джо Эрлингер высказался против предложения законодателей Калифорнии повысить минимальную заработную плату работников ресторанов быстрого питания до 22 долларов в час.

По его мнению, это сделает невозможным управление малыми ресторанами. Референдум по изменениям пройдет в 2024 году.

При этом Эрлингер отметил, что компания не против повышения минимальной заработной платы.

Торговая организация отрасли, Национальная ассоциация ресторанов, заявила, что закон нанесет ущерб владельцам малого бизнеса, в том числе франчайзи фаст-фуда, которые владеют одним или двумя ресторанами.