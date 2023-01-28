Брат Ельцина рассказал, когда закончится спецоперация

Брат бывшего российского президента Бориса Ельцина Станислав Глебов считает, что в течение нескольких лет отношения России и Украины будут напряженными.

Он считает, что спецоперация завершится, когда народ изменится. Но когда это произойдет, предугадать нельзя.

Глебов подчеркнул, что в происходящих событиях нет вины Бориса Ельцина, и его действия не способствовали проведению СВО.

По его словам, Ельцин надеялся, что бывшие советские республики будут жить дружно, но ошибался.