Foreign Policy: у ВСУ возникнут проблемы с разношерстной западной техникой
2023-01-28 01:28
Издание Foreign Policy сообщает, что украинским военным будет сложно организовать наступление на российские позиции с разномастной западной техникой.
Издание пишет, что у каждого вида военных машин свои требования к запчастям, обучению, техобслуживанию и топливу.
Экс-чиновник Минобороны США Джим Таусенд сравнивает это с попытками самостоятельно обслуживать одновременно лодку, мотоцикл и дорогой спортивный автомобиль.
По мнению отставного полковника морской пехоты Марка Канчиана, эти поставки – пример того, как делать не следует.
Опубликовано: Светлана Репина