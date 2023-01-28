Foreign Policy: у ВСУ возникнут проблемы с разношерстной западной техникой

Издание Foreign Policy сообщает, что украинским военным будет сложно организовать наступление на российские позиции с разномастной западной техникой.

Издание пишет, что у каждого вида военных машин свои требования к запчастям, обучению, техобслуживанию и топливу.

Экс-чиновник Минобороны США Джим Таусенд сравнивает это с попытками самостоятельно обслуживать одновременно лодку, мотоцикл и дорогой спортивный автомобиль.

По мнению отставного полковника морской пехоты Марка Канчиана, эти поставки – пример того, как делать не следует.