Южная Корея пообещала раскрыть план объединения с КНДР
2023-01-28 01:41
Министерство объединения Южной Кореи собирается разработать план воссоединения с КНДР на среднюю и долгосрочную перспективу.
Ведомство опубликовало доклад, в котором установлены цели на текущий год. Первым шагом станет общественное обсуждение.
Предполагается, что объединение с КНДР будет базироваться на таких ценностях, как права человека, свобода, коммуникации, открытость.
При этом в министерстве подчеркивают, что воссоединение будет мирным и демократическим, а реализовать его планируется через общественные и международные организации.
Опубликовано: Светлана Репина