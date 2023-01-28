Южная Корея пообещала раскрыть план объединения с КНДР

Министерство объединения Южной Кореи собирается разработать план воссоединения с КНДР на среднюю и долгосрочную перспективу.

Ведомство опубликовало доклад, в котором установлены цели на текущий год. Первым шагом станет общественное обсуждение.

Предполагается, что объединение с КНДР будет базироваться на таких ценностях, как права человека, свобода, коммуникации, открытость.

При этом в министерстве подчеркивают, что воссоединение будет мирным и демократическим, а реализовать его планируется через общественные и международные организации.