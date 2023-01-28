Bloomberg: Евросоюз хочет создать специальную прокуратуру для расследования действий России на Украине
2023-01-28 01:47
Агентство Bloomberg сообщает, что в Евросоюзе рассматривают возможность создания специальной прокуратуры для расследования действий России на Украине.
Эту инициативу поддержали во многих странах Европейского союза. Ожидается, что в такой орган войдут прокуроры Украины и других государств.
Сейчас Еврокомиссия и Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции обсуждают полномочия будущей структуры.
Ранее Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что министры юстиции стран ЕС обсуждают создание трибунала по Украине.
Опубликовано: Светлана Репина