Посол Украины заявил о подготовке Западом к передаче ВСУ 321 тяжелого танка
2023-01-28 01:49
Глава диппредставительства Украины во Франции рассказал об обещании Запада передать 321 тяжелый танк для ВСУ.
Западные страны пообещали поставить для нужд Вооруженных сил Украины 321 тяжелый танк, сообщил посол страны во Франции Вадим Омельченко.
"В настоящий момент ряд западных стран подтвердили готовность передать Украине 321 тяжелый танк. Сроки разные, но мы говорим о необходимости ускорить поставки", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности поддержать Украину вооружениями, в том числе тяжелыми танками Leclerc.
Опубликовано: Максим Алексеев