Администрация США: Байден не исключает вероятность применения против Ирана военной силы
2023-01-28 02:03
В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не исключает применения против Ирана военной силы.
Президент Джо Байден не исключает военного решения разногласий с Ираном, заявил официальный представитель США в интервью телеканалу "Аль Хадас".
"Президент Джо Байден не исключает вероятность применения военной силы в отношении Ирана", - сказал представитель Белого дома.
По его словам соглашение по ядерной сделке с Ираном больше не являются приоритетом для США.
Опубликовано: Максим Алексеев