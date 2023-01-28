Администрация США: Байден не исключает вероятность применения против Ирана военной силы

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не исключает применения против Ирана военной силы.

Президент Джо Байден не исключает военного решения разногласий с Ираном, заявил официальный представитель США в интервью телеканалу "Аль Хадас".

"Президент Джо Байден не исключает вероятность применения военной силы в отношении Ирана", - сказал представитель Белого дома.

По его словам соглашение по ядерной сделке с Ираном больше не являются приоритетом для США.