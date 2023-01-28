Бельгия объявила о поставке в Украину ракет ПВО NASAMS

Премьер-министр Бельгии объявил о самом большом пакете военной помощи для Украины.

Правительство Бельгии приняло решение о поставке в Украину самого большого пакета военной помощи, заявил премьер-министр страны Александр де Кро.

"Украина должна быть готова защитить себя. Именно по этой причине Бельгия усиливает военную поддержку, предоставляя крупнейший на сегодняшний момент пакет военной помощи", - написал он в Twitter.

В пакет военной помощи входят ракеты AIM-120 AMRAAM для комплексов NASAMS, 80 бронемашин, стрелковое оружие, пусковые установки для ЗРК Mistral.