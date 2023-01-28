Зеленский рассказал о тяжелом положении ВСУ под Бахмутом и Угледаром

Президент Украины заявил, что ситуация под Бахмутом и Угледаром остается чрезвычайно острой.

Ситуация под Бахмутом и Угледаром на Донетчине остается для ВСУ чрезвычайно тяжелой, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Ситуация под Бахмутом и Угледаром остается острой. Города подвергаются обстрелам артиллерией, ракетами и авиацией", - сказал он.

По информации Восточной группировки войск ВСУ подразделения российской армии постоянно прибегают к штурмам на Бахмутском, Авдеевском и Угледарском направлениях чтобы прорвать оборону украинских войск.