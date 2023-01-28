Билл Гейтс назвал правительство Украины одним из худших и коррумпированных в мире

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс выступил в Австралийском институте Лоуи, в котором порассуждал о Украине, сообщает РИА Новости.

В своей речи он назвал украинское правительство "одним из худших коррумпированных в мире", и добавил, что оно контролируется "несколькими богатыми людьми".

"Я имею в виду, что это действительно несчастье для нации. Мне очень жаль украинцев", - подчеркнул Гейтс.

Также Билл Гейтс отметил, что украинские сельскохозяйственные угодья намного плодороднее, чем в США и назвал эту страну "хлебной корзиной Европы".

"Это страна, у которой много перспектив, но пока она разрушена. Никто не знает, как долго продлится этот конфликт", - резюмировал миллиардер.