Infodefensa: Пентагон просит страны Латинской Америки передать ВСУ российское вооружения

Вашингтон ведет переговоры с шестью латиноамериканскими странами о передаче российского оружия Украине, сообщила глава Южного командования США генерал Лаура Ричардсон, слова которой приводит испанский портал Infodefensa.

Она добавила, что американская сторона хочет как можно скорее достичь договоренности. Речь идет о Перу, Мексике, Эквадоре, Колумбии, Бразилии и Аргентине.

Infodefensa ссылается на январское интервью, данное генералом Лорой Ричардсон в рамках форума Commander Series американского аналитического центра Atlantic Council.

США обещают, что вооружение российского производства, переданное Украине странами Латинской Америки, будет заменено другим, американским.

Ричардсон отметила, что в настоящее время Россия не может оказывать материально-техническую поддержку, услуги по техническому обслуживанию и поставлять запасные части странам, которые приобрели ее вооружение, поскольку российская оборонная промышленность занята восполнением потерянного в Украине оружия.

Кроме того, санкции, наложенные на Россию, усложняют поставки. По словам генерала Ричардсон, Соединенные Штаты воспользуются этой ситуацией и уже работают со странами, у которых есть российское оружие, чтобы передать его Украине.

Глава Южного командования заявила, что американская сторона хочет как можно скорее достичь договоренности, но не сказала, на каком основании будет происходить замена техники - по себестоимости, бесплатно или по специальным ценам.

Передача российского вооружения и военной техники - самый простой способ пополнить запасы вооружений Украины, подчеркивает Infodefensa.

Согласно данным, собранным базирующимся в Швеции Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира, с 2000 года по меньшей мере семь стран Центральной и Южной Америки закупали оружие у России, а Бразилия и Перу получили российскую военную технику совсем недавно, в 2016 году.