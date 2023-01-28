Польский премьер-министр призвал Чечню к независимости от России

Сотрудники Google поняли, что уволены, когда их бейджи не сработали на входе в здание

По сообщению Insider, уволенный персонал Google не смог попасть на работу с утра. Бейджи людей просто не смогли пройти проверку сканером, что вызвало у них шоковую реакцию.

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