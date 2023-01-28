Польский премьер-министр призвал Чечню к независимости от России
2023-01-28 07:40
Отвечая на вопрос LCI, премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что народы должны освободится от власти Российской Федерации», где они, по его словам, находятся «в тюрьме».
Отвечая на вопрос Дарюса Рошебина, премьер-министр Польши заявил, что «Чечня может забрать свою независимость», таким образом оказав прямое вмешательство во внутренние дела России.
Польский премьер также пожелал российским соседям «всего наилучшего в контексте нормализации развития и нормализации отношений».
Опубликовано: Тарас Медведев