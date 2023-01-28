Из-за забастовки полностью парализованы аэропорты Дюссельдорфа и Берлина

Около трети рейсов отменены в аэропорту Дюссельдорфа из-за предупредительной забастовки персонала. Ранее забастовка полностью парализовала аэропорт Берлина.

Всего на пятницу, 27 января было запланировано 290 рейсов из аэропорта Дюссельдорфа. К полудню более 110 из них были отменены, сообщает Süddeutsche Zeitung. Региональная телекомпания WDR добавляет, что несколько рейсов были перенаправлены в аэропорт Кельн/Бонн.

Профсоюз Verdi призвал к участию в забастовке около 700 сотрудников компании по обслуживанию багажа и самолетов "Авиапартнер". По данным профсоюзов, около 90% рабочих присоединились к забастовке в пятницу.

Накануне крупная однодневная забастовка авиакомпаний, диспетчеров и наземных операторов буквально парализовала аэропорт Берлина. На среду было запланировано 300 рейсов, которые, итоге все были отменены.

Профсоюз Verdi требует увеличения заработной платы на 500 евро в месяц для аэропортов и наземных операторов по годовому контракту. Работодатели требуют, прежде всего, долгосрочных контрактов для сотрудников аэропорта и предлагают необлагаемые налогом единовременные выплаты в размере до 2000 евро.