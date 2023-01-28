Зеленский пожаловался на «лицемерие» МОК и пригласил Томаса Баха на фронт в Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу осудил «лицемерие» Международного олимпийского комитета (МОК) и пригласил его лидера Томаса Баха посетить Бахмут, одну из самых горячих точек войны на восточном фронте.

«Приглашаю господина Баха в Бахмут, чтобы он своими глазами увидел, что нейтралитета не существует», — заявил Зеленский в своем ежедневном обращении, пообещав поработать над «очисткой от лицемерия руководства международных олимпийских структур».

«Очевидно, что любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью», — продолжил он.

Несмотря на неоднократные призывы Украины отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года, запланированных в Париже, МОК заявил в среду, что «изучает» возможность разрешить им участвовать в них под нейтральными флагами.