Правительство кантона Женева в Швейцарии запретит символы нацизма
2023-01-28 07:53
В настоящее время в Швейцарии не запрещена продажа нацистских предметов, в отличие от других европейских стран.
Власти Женевы представили в январе текст, «запрещающий демонстрацию или ношение нацистской символики, эмблем или любых других объектов общественного достояния».
В пятницу, в Международный день, посвященный памяти жертв Холокоста, женевский парламент проголосовал 56 голосами против 28 в пользу этого законопроекта.
Опубликовано: Тарас Медведев