Bloomberg: США снимут урановую суперброню у танков Abrams для Украины

США поставят Украине 31 танк M1A2 Abrams. Но Вашингтон, скорее всего, ухудшит эти танки, пишет Bloomberg.

У переданных Киеву танков Abrams не будет стандартной суперброни, в которой используется обедненный уран. Это гарантия от получения этой передовой технологии армией России.

После заявления президента Джо Байдена о плане отправки в Украину 31 танка M1 Abrams СМИ начали строить предположения о версии бронетехники. Первоначальные отзывы предполагали, что Киев получит более старые модели M1A1. Однако заместитель представителя Пентагона подтвердил, что это был более новый M1A2. Об этом ранее сообщал Politico.

На данный момент у США нет танков M1A2 Abrams для отправки в Украину. В итоге поставка первой партии из 31 машины — это, безусловно, вопрос минимум нескольких месяцев производства.

Неизвестно, какие модификации могут быть включены в возможную версию M1A2U, но одного из важнейших элементов она точно будет лишена - брони с обедненным ураном.

Обедненный уран использовался для усиления брони танков Abrams с конца 1980-х годов из-за его высокой плотности и твердости, в среднем в 2,5 раза превышающей прочность стали. Снаряд, попавший в броню из обедненного урана, требует больше энергии для ее пробивания, чем традиционная стальная или керамическая броня, применяемая на современных боевых машинах.

Сообщается, что на танках M1A1 и M1A2 Abrams обедненный уран используется в качестве дополнительных наружных броневых листов или заключен в сталь или керамику, чтобы стать внутренней частью композитной брони.

Использование осколков обедненного урана в качестве компонентов, усиливающих броню танков Abrams, позволяет значительно улучшить его защиту, не увеличивая при этом значительно его массу.