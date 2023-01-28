Нетаньяху объявил войну палестинскому террору, а правые призвали население вооружаться
2023-01-28 08:38
После инцидента у синагоги в Восточном Иерусалиме, в результате которого погибли семь человек, правительство Израиля приняло меры.
Силы безопасности усилены и приведены в готовность начать операцию против «терроризма и установят всех, кто причастен к нападению», заявили в Минобороны страны.
Ультраправый министр полиции Израиля Итамар Бен-Гвир призвал граждан вооружаться, «чтобы избежать таких нападений».
Премьер-министр Израиля призвал граждан не чинить самосуд и заверил, что силовики наведут порядок.
В результате инцидента в израильском населенном пункте Неве-Яаков погибли семь человек, еще трое получили ранения, их состояние оценивается, как стабильное.
Опубликовано: Тарас Медведев