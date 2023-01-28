Нетаньяху объявил войну палестинскому террору, а правые призвали население вооружаться

После инцидента у синагоги в Восточном Иерусалиме, в результате которого погибли семь человек, правительство Израиля приняло меры.

Силы безопасности усилены и приведены в готовность начать операцию против «терроризма и установят всех, кто причастен к нападению», заявили в Минобороны страны.

Ультраправый министр полиции Израиля Итамар Бен-Гвир призвал граждан вооружаться, «чтобы избежать таких нападений».

Премьер-министр Израиля призвал граждан не чинить самосуд и заверил, что силовики наведут порядок.

В результате инцидента в израильском населенном пункте Неве-Яаков погибли семь человек, еще трое получили ранения, их состояние оценивается, как стабильное.

