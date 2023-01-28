Прибыль банковского сектора в РФ в 2022 году упала на 90%

Под давлением западных санкций прибыль российских банков в 2022 году рухнула более чем на 90 процентов.

Банковский сектор получил в прошлом году совокупную прибыль в размере 203 млрд рублей (2,7 млрд евро).

Это примерно двенадцатая часть от рекордных 2,4 трлн рублей в 2021 году, говорится в отчете, опубликованном Центробанком РФ.

Это самая низкая прибыль для российских банков с посткризисного 2015 года.