Эксперты: предвыборная кампания в Турции может послужить «эмоциональным событием» для экстремистов в ЕС
2023-01-28 11:27
Немецкие эксперты предупреждают, что развернутая предвыборная кампания Турции может привести к эскалации экстремизма в ФРГ.
Турецкое правительство ведет кампанию за голоса в Германии, где находится сильная турецкая диаспора.
Опираясь при этом на широкую сеть клубов и ассоциаций, власти Турции присылают эмиссаров.
Но в Германии, как и в целом в Европе хорошо известна и курдская община, которая в том числе, знаменита своими преступными группировками.
Правительственные и оппозиционные силы будут бороться разными методами за своих ставленников.
Агрессивная риторика встревожила федеральное правительство Германии и Управление по защите конституции, сообщает WELT в субботу, 28 января.
Опубликовано: Тарас Медведев