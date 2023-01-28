Эксперты: предвыборная кампания в Турции может послужить «эмоциональным событием» для экстремистов в ЕС

Немецкие эксперты предупреждают, что развернутая предвыборная кампания Турции может привести к эскалации экстремизма в ФРГ.

Турецкое правительство ведет кампанию за голоса в Германии, где находится сильная турецкая диаспора.

Опираясь при этом на широкую сеть клубов и ассоциаций, власти Турции присылают эмиссаров.

Но в Германии, как и в целом в Европе хорошо известна и курдская община, которая в том числе, знаменита своими преступными группировками.

Правительственные и оппозиционные силы будут бороться разными методами за своих ставленников.



Агрессивная риторика встревожила федеральное правительство Германии и Управление по защите конституции, сообщает WELT в субботу, 28 января.