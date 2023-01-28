Тихий уход: почему в США падает производительность труда

Каждый пятый американец признается, что на работе выполняет лишь абсолютный минимум, и к большему не стремится.

По данным Бюро статистики труда США, в 2022 году производительность труда в стране замедлилась.

Хотя этот показатель увеличился на скромные 0,8% в третьем квартале 2022 года, этого недостаточно, чтобы компенсировать то, что было потеряно в первой половине года. После снижения на 7,4% в 1 квартале производительность во втором квартале упала еще на 4,1%, сообщает BLS.

Это стало еще одним ударом для работодателей, изо всех сил пытающихся удержать сотрудников занятыми.

США охватила тенденция так называемого "тихого ухода", что означает сокращение объема работы. Согласно августовскому опросу 1000 работающих американцев, 21% из них утверждают, что делают только самый минимум. Еще 5% говорят, что делают даже меньше того, за что им платят.

Треть респондентов, участвовавших в опросе, заявили, что сократили свое рабочее время в неделю более чем на 50%.

В опросе 83% респондентов, которые выполняют минимальный объем работы, говорят, что они “определенно” или “несколько перегорели”. Поиск баланса между работой и жизнью - еще одна важная причина роста числа тихих увольнений.

“Некоторые сотрудники больше не чувствуют связи со своей работой или на рабочем месте, и у них гораздо сильнее желание сосредоточить свое внимание на своих семьях и личной жизни", - говорит карьерный стратег и тренер Стейси Халлер.

Признавая, что люди, недовольные своей нынешней ситуацией на работе, вероятно, не хотят делать все возможное на работе, Халлер говорит, что тихий уход “непродуктивен”.

“Разочарованным сотрудникам было бы лучше поговорить со своими менеджерами о том, как улучшить их текущую ситуацию, или поработать с тренером по поиску работы, чтобы начать искать более интересные возможности”, - предлагает она.