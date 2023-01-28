42 палестинца арестованы после кровавого теракта в Иерусалиме

Израильская полиция арестовала 42 человека после теракта в пятницу, 27 января возле синагоги в Иерусалиме, в результате которого погибли семь человек.

Израильские военные объявили об усилении своих сил на оккупированном Западном берегу. В субботу в Иерусалиме вновь раздались выстрелы, два человека получили ранения.

"Полиция арестовала для допроса 42 подозреваемых, некоторые из них являются членами семей террористов", - говорится в заявлении полиции.

Армия обороны Израиля в свою очередь заявила, что приняла решение направить дополнительный армейский батальон на Западный берег в связи с нападением.

В пятницу вооруженный палестинец открыл огонь по людям, выходящим из одной из синагог в Восточном Иерусалиме, которые участвовали в субботней молитве в день памяти жертв Холокоста. Семеро из них погибли, трое получили ранения. Нападавший был застрелен полицией, когда пытался скрыться с места происшествия.

Пять жертв были мужчинами в возрасте 20, 25, 30 и 50 лет, а две — женщинами в возрасте 60 и 70 лет, сообщила Times of Israel.