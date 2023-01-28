На вокзале в Марле была проведена эвакуация и спецоперация из-за манекена и чемодана

Подозрительным объектом на вокзале в Марл-Синсене оказался манекен, сообщила пресс-секретарь полиции.

Полиция оцепила вокзал и прилегающую территорию в Марле в пятницу вечером из-за брошенного чемодана и находящегося рядом предмета похожего на человека.

Полицейская операция была завершена лишь рано утром в субботу, автомобильное и железнодорожное движение было возобновлено.

Тем временем некоторым жителям пришлось покинуть свои дома после проведенной эвакуации в районе вокзала.

Аварийные службы начали обследование опасной территории вокруг зоны ожидания станции, после того, как свидетель сообщил полиции о двух подозрительных объектах на платформе.

Деактиваторы смогли эвакуировать чемодан. Полиция в числе прочего расследует нарушение общественного порядка.