Пять человек погибли, двенадцать пропали без вести в результате крушения лодки с мигрантами у берегов Кубы
2023-01-28 14:23
Пять человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате крушения самодельной лодки, пытавшейся добраться до Соединенных Штатов с кубинского побережья, сообщила официальная пресса Кубы в пятницу (27 января).
«Зарегистрировано пять погибших», — указало на своем сайте издание Cubadebate, уточнив, что «выжившие указали, что авария произошла из-за сильного шторма».
«После подачи сигнала о помощи к месту происшествия прибыли два катера береговой охраны, которые спасли одиннадцать человек», - отмечают источники.
Свидетели заявили, что двенадцать пассажиров лодки пропали без вести.
Опубликовано: Тарас Медведев