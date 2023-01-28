Пять человек погибли, двенадцать пропали без вести в результате крушения лодки с мигрантами у берегов Кубы

Пять человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате крушения самодельной лодки, пытавшейся добраться до Соединенных Штатов с кубинского побережья, сообщила официальная пресса Кубы в пятницу (27 января).

«Зарегистрировано пять погибших», — указало на своем сайте издание Cubadebate, уточнив, что «выжившие указали, что авария произошла из-за сильного шторма».

«После подачи сигнала о помощи к месту происшествия прибыли два катера береговой охраны, которые спасли одиннадцать человек», - отмечают источники.

Свидетели заявили, что двенадцать пассажиров лодки пропали без вести.