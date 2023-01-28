КНДР осудила решение Вашингтона отправить танки на Украину

Северная Корея в пятницу осудила решение Вашингтона отправить танки на Украину, заявив, что Соединенные Штаты разжигают «войну чужими руками» с целью уничтожить Россию.

В среду президент США Джо Байден пообещал направить в Киев 31 танк Abrams, одну из самых мощных и совершенных боевых машин вооруженных сил США. На поставки уйдет несколько месяцев, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Вашингтон пересекает красную черту», — раскритиковала позицию США Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, в своем заявлении в пятницу, обвинив Соединенные Штаты, которых она называет «главными преступниками», в том, что они несут ответственность за войну в Украина.

За этим решением «стоит зловещая воля Соединенных Штатов к достижению своей цели - гегемонии», продолжая разжигать «войну опосредованно с целью уничтожения России», продолжила она, добавив, что Пхеньян будет всегда стоять «рядом с русскими».

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в сентябре прошлого года, что его страна должна стать обладателем самой мощной ядерной силы в мире, охарактеризовав это как «необратимый» процесс в ядерной доктрине КНДР.