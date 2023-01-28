Подоляк: Киев просит у Запада дальнобойные ракеты для атаки на Крым
2023-01-28 15:04
Михаил Подоляк рассказал о начале переговоров между администрацией Киева и западными лидерами с целью передачи армии Украины дальнобойных ракет.
Днём 28 января официальный представитель офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк публично заявил, что правительство Украины инициировало переговоры с главами стран коллективного Запада и блока НАТО о передаче подразделениям ВСУ дальнобойных ракетных снарядов для нанесения ударов по крымскому полуострову.
Также Подоляк утверждает, что в рамках начавшихся переговоров Министерство обороны Украины просит западные государства передать Киеву истребители F-16.
Опубликовано: Ткачёв Андрей