Подоляк: Киев просит у Запада дальнобойные ракеты для атаки на Крым

Михаил Подоляк рассказал о начале переговоров между администрацией Киева и западными лидерами с целью передачи армии Украины дальнобойных ракет.

Днём 28 января официальный представитель офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк публично заявил, что правительство Украины инициировало переговоры с главами стран коллективного Запада и блока НАТО о передаче подразделениям ВСУ дальнобойных ракетных снарядов для нанесения ударов по крымскому полуострову.

Также Подоляк утверждает, что в рамках начавшихся переговоров Министерство обороны Украины просит западные государства передать Киеву истребители F-16.