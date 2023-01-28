Минобороны Индии: два истребителя ВВС страны разбились в ходе учений

В Министерстве обороны Индии рассказали о крушении двух военных самолётов страны.

Пресс-служба индийского Минобороны уведомляет, что 28 января истребители Су-30 и Mirage-2000 военно-воздушных сил Индии потерпели крушение во время рядовых учений. Известно, что пилот, управляющий воздушным судном Mirage погиб на месте, в то время как экипаж Cу-30 сумел катапультироваться.

После инцидента с падением самолёта Су-35 оба его пилота были доставлены в ближайший военный госпиталь, где лётчикам оказали медицинскую помощь.