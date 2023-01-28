Недалеко от Луксора в Египте обнаружен целый римский город

По данным Министерства древностей, это «целый жилой город» II и III веков, обнаруженный «на восточном берегу Нила, у храма Луксора», примерно в 500 км к югу от Каира.

В Луксоре были обнаружены остатки древнего римского города. Речь идет о местности у древних Фив, где уже раскопаны «металлургические мастерские» с многочисленными инструментами и «римскими монетами из меди и бронзы», рассказал чиновник министерства Мостафа Вазири, который отметил, что «раскопки продолжаются».

Еще в 2021 году египетская археологическая миссия обнаружила «крупнейший древний город Египта», возраст которого превышает 3000 лет, на западном берегу Луксора, где расположены знаменитые Долины Царей и Цариц.

В последние месяцы в Египте было сделано еще несколько крупных открытий.

Археологи сообщили об уникальных находках в некрополе Саккара, к югу от Каира. А недавно в январе в Луксоре были обнаружены новые артефакты в гробнице царицы 18-й династии фараона Эхнатона возраст которых насчитывает 3500 лет.

Однако, многие эксперты отмечают, что Египет такими заявлениями пытается увеличить турпоток в свою страну, которая имеет древнейшую историю, но находится в сложном эконмическом положении.