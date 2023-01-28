Пригожин: Стрелков может вступить в ЧВК «Вагнер» двумя способами

Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин рассказал о способах, которыми Игорь Стрелков может примкнуть к его организации.

В субботу бизнесмен Евгений Пригожин публично заявил, что экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) имеет два ключевых варианта присоединения к частной военной кампании Wagner Group, первый из которых предполагает, что военный будет назначен командиром штурмового батальона после собеседования и длительного обучения на полигоне.

По данным Пригожина, второй способ предполагает, что Стрелков пойдёт воевать обычным штурмовиком в составе ЧВК "Вагнер". При этом Евгений Пригожин выразил уверенность, что с высокой долей вероятности Игорь Стрелков откажется от предложения по вступлению в данное подразделение.