Израильские силовики тяжело ранили 13 летнего палестинского подростка в Восточном Иерусалиме

Отец и сын были тяжело ранены израильскими силовиками в результате перестрелки в субботу, 28 января, в районе Восточного Иерусалима, сообщила израильская полиция.

Как отмечают силовики в своих заявлениях оба пострадавших напали на патруль и завязалсь перестрелка.

Нападавший, который, по заявлению полиции, был нейтрализован и ранен— 13-летний палестинец из Восточного Иерусалима, арабской части города.

Перестрелка произошла на месте археологических раскопок «Город Давида» в палестинском районе Сильван.

«Маген Давид Адом» (MDA), израильский аналог Красного Креста, сообщил, что в 10:42 ему позвонили и «сообщили о террористическом акте и двух пострадавших на месте происшествия».

«47-летний мужчина и 13-летний подросток были обнаружены на месте в состоянии от средней до тяжелой степени с огнестрельными ранениями верхней части тела», — сказал представитель MDA. Источник отметил, что пострадавшие находились в сознании и были доставлены в больницу.

Накануне в Восточном Иерусалиме 21-летний палестинец расстрелял семерых израильтян, когда те вышли со службы в синагоге.

