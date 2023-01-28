Медведев осудил Крозетто за призыв дать Киеву всё оружие НАТО

Дмитрий Медведев выступил с критикой итальянского министра обороны Гуидо Крозетто, назвавшего передачу западного оружия Киеву путём предотвращения Третьей мировой войны.

В пятницу экс-президент России Дмитрий Медведев публично заявил, что слова главы Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто о необходимости передачи дальнобойных ракет НАТО, а также танков и истребителей украинским войскам не являются гарантией того, что Третья мировая война не начнётся.

Также Медведев выразил уверенность, что в случае начала полномасштабной войны мирового уровня с участием ведущих держав боевые действия будут вестись не с помощью танков и самолётов.