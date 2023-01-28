Испанская полиция изъяла у Канарских островов 4,5 тонны кокаина

Испанская полиция объявила в субботу об изъятии 4,5 тонны кокаина у берегов Канарских островов на борту тоголезского грузового корабля, прибывшего из Латинской Америки.

Судно «Орион V», перевозившее скот в страны Ближнего Востока, находилось в разработке полиции более двух лет, рассказали источники в наркоконтроле.

«Его проверили и обыскали, но наркотиков внутри обнаружить не удалось, несмотря на наличие достаточного количества улик», — отметили в полиции.

Только благодаря воздушной разведке удалось установить, что кокаин был спрятанн в бункере, который использовался для кормления скота.

Операция, в которой были задействованы: американское агентство по борьбе с наркотиками DEA, международный оперативный центр анализа морской разведки (MAOC-N), власти Того и испанская полиция, позволила арестовать 28 членов экипажа девяти различных национальностей.